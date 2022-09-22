Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Валерий Плеханов прокомментировал победу Будивельника в Лиге чемпионов
Тренер доволен работой своей команды
Главный тренер Будивельника Валерий Плеханов прокомментировали стартовую победу команду в отборе в основной раунд Лиги чемпионов.
"Я доволен этой победой. Это была первая официальная игра нового сезона, и у нас новая команда, новый состав, поэтому я доволен.
У нас были некоторые ошибки, особенно в первой четверти, но надеюсь, что до следующего матча мы их исправим и улучшим наш баскетбол.
Следующий соперник – гораздо более серьезный. Иного уровня. Это был только первый шаг, нам нужна не одна победа, а три. Но мы серьезно готовились больше месяца.
Верю, что послезавтра наша команда будет готова к серьезному сражению."
Популярное сейчас
- Степаненко: Сложный матч. У нас не было нескольких ключевых игроков
- ОП: Двести героев Украины обменяли на Медведчука, а пятерых командиров Азовстали – на 55 российских пленных
- Трубин – лучший, Мудрик – самый плохой среди основных. Известны оценки игроков сборной Украины за матч с Шотландией
- Стала известна зарплата Святослава Михайлюка в Нью-Йорк Никс
- Бо Круз покоряет Европу. Испанский баскетболист сыграл звезду НБА в кино, а вчера выиграл Евробаскет
- Красотка дня. Невероятная жена звезды Наполи Джованни Симеоне, которой он посвятил гол Милану. ФОТО