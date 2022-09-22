Валерий Плеханов прокомментировал победу Будивельника в Лиге чемпионов

Главный тренер Будивельника Валерий Плеханов прокомментировали стартовую победу команду в отборе в основной раунд Лиги чемпионов.

"Я доволен этой победой. Это была первая официальная игра нового сезона, и у нас новая команда, новый состав, поэтому я доволен.

У нас были некоторые ошибки, особенно в первой четверти, но надеюсь, что до следующего матча мы их исправим и улучшим наш баскетбол.

Следующий соперник – гораздо более серьезный. Иного уровня. Это был только первый шаг, нам нужна не одна победа, а три. Но мы серьезно готовились больше месяца.

Верю, что послезавтра наша команда будет готова к серьезному сражению."