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Валерий Плеханов прокомментировал победу Будивельника в Лиге чемпионов

Баскетбол
(1 голосов)

Тренер доволен работой своей команды

Валерий Плеханов прокомментировал победу Будивельника в Лиге чемпионов

Новина українською

Главный тренер Будивельника Валерий Плеханов прокомментировали стартовую победу команду в отборе в основной раунд Лиги чемпионов.

"Я доволен этой победой. Это была первая официальная игра нового сезона, и у нас новая команда, новый состав, поэтому я доволен.

У нас были некоторые ошибки, особенно в первой четверти, но надеюсь, что до следующего матча мы их исправим и улучшим наш баскетбол.

Следующий соперник – гораздо более серьезный. Иного уровня. Это был только первый шаг, нам нужна не одна победа, а три. Но мы серьезно готовились больше месяца.

Верю, что послезавтра наша команда будет готова к серьезному сражению."

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В статье: Валерий Плеханов
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