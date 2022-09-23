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10 команд подали заявки на участие в Суперлиге
Пока не ясно, все ли сыграют сто процентно
23 сентября завершился срок для подачи заявок на участие в мужской Суперлиге сезона 2022/23.
Свое участие в следующем чемпионате Украины предварительно подтвердили 10 клубов:
Прометей (Слобожанское),
Будивельник (Киев),
Днепр (Днепр),
Киев-Баскет (Киев),
Запорожье (Запорожье),
МБК "Николаев (Николаев)
Черкасские Мавпы (Черкассы),
БИПА-Одесская область,
Старый Луцк (Луцк),
Прикарпатье-Говерла (Ивано-Франковск)
Стоит отметить, что планировавшие участие в Суперлиге Николаев и Кривбасс свои заявки не подтвердили.
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