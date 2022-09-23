10 команд подали заявки на участие в Суперлиге

23 сентября завершился срок для подачи заявок на участие в мужской Суперлиге сезона 2022/23.

Свое участие в следующем чемпионате Украины предварительно подтвердили 10 клубов:

Прометей (Слобожанское),

Будивельник (Киев),

Днепр (Днепр),

Киев-Баскет (Киев),

Запорожье (Запорожье),

МБК "Николаев (Николаев)

Черкасские Мавпы (Черкассы),

БИПА-Одесская область,

Старый Луцк (Луцк),

Прикарпатье-Говерла (Ивано-Франковск)

Стоит отметить, что планировавшие участие в Суперлиге Николаев и Кривбасс свои заявки не подтвердили.