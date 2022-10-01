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Хьюстон и Оклахома согласовали обмен на 8 человек и драфт-пик
Масштабная сделка Рокетс и Тандер
Фото: NBA
"Хьюстон Рокетс" и "Оклахома Сити Тандер" согласовали масштабный обмен на восемь игроков и один драфт-пик. Команда из штата Оклахома отдала пик второго раунда, с защитой с 31 по 40 выборы, как сообщает ESPN.
"Хьюстон Рокетс" получили Деррика Фэйворса, Тая Джерома, Мо Харклесса и Тео Маледона. "Оклахома Сити Тандер" же получают Давида Нвабу, Стерлинга Брауна, Трея Бёрка и Маркиза Крисса.
Нваба получает 5 миллионов долларов, Браун – 3, Бёрк – 3,5, Крисс – 2. Фэйворс же получает 10 миллионов долларов в год, Харклесс – 4,5, Джером – 4, Маледон – 2. Примечательно, что Мо Харклесс был обменян уже во второй раз за неделю. Ранее он переехал в "Оклахому" из "Атланты Хоукс".
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