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Хьюстон и Оклахома согласовали обмен на 8 человек и драфт-пик

Баскетбол
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Масштабная сделка Рокетс и Тандер

Хьюстон и Оклахома согласовали обмен на 8 человек и драфт-пик

Фото: NBA

UA-Футбол
Новина українською

"Хьюстон Рокетс" и "Оклахома Сити Тандер" согласовали масштабный обмен на восемь игроков и один драфт-пик. Команда из штата Оклахома отдала пик второго раунда, с защитой с 31 по 40 выборы, как сообщает ESPN.

"Хьюстон Рокетс" получили Деррика Фэйворса, Тая Джерома, Мо Харклесса и Тео Маледона. "Оклахома Сити Тандер" же получают Давида Нвабу, Стерлинга Брауна, Трея Бёрка и Маркиза Крисса.

Нваба получает 5 миллионов долларов, Браун – 3, Бёрк – 3,5, Крисс – 2. Фэйворс же получает 10 миллионов долларов в год, Харклесс – 4,5, Джером – 4, Маледон – 2. Примечательно, что Мо Харклесс был обменян уже во второй раз за неделю. Ранее он переехал в "Оклахому" из "Атланты Хоукс".

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В статье: НБА Оклахома Сити Тандер Хьюстон Рокетс
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