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Финал четырёх Евролиги-2023 может пройти в Литве
Пока точного места проведения нет
Каунас (Литва) может принять "Финал четырёх" Евролиги 2023 года впервые в истории соревнований. На данный момент литовский город называют главным претендентом на проведение финальной части соревнований, сообщают источники BasketNews.
В прошлом сезоне "Жальгирис-Арена" была третьей по посещаемости площадкой в Евролиге, в среднем 7,6 тысячи болельщиков за игру.
До пандемии "Жальгирис-Арена" имела самую большую среднюю посещаемость в течение трёх лет подряд.
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