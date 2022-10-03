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Финал четырёх Евролиги-2023 может пройти в Литве

Баскетбол
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Пока точного места проведения нет

Финал четырёх Евролиги-2023 может пройти в Литве

Новина українською

Каунас (Литва) может принять "Финал четырёх" Евролиги 2023 года впервые в истории соревнований. На данный момент литовский город называют главным претендентом на проведение финальной части соревнований, сообщают источники BasketNews.

В прошлом сезоне "Жальгирис-Арена" была третьей по посещаемости площадкой в Евролиге, в среднем 7,6 тысячи болельщиков за игру.

До пандемии "Жальгирис-Арена" имела самую большую среднюю посещаемость в течение трёх лет подряд.

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В статье: Евролига
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