Финал четырёх Евролиги-2023 может пройти в Литве

Каунас (Литва) может принять "Финал четырёх" Евролиги 2023 года впервые в истории соревнований. На данный момент литовский город называют главным претендентом на проведение финальной части соревнований, сообщают источники BasketNews.

В прошлом сезоне "Жальгирис-Арена" была третьей по посещаемости площадкой в Евролиге, в среднем 7,6 тысячи болельщиков за игру.

До пандемии "Жальгирис-Арена" имела самую большую среднюю посещаемость в течение трёх лет подряд.