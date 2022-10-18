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Детройт отстранил одного из лучших игроков команды

Баскетбол
(1 голосов)

Теперь он не поможет своим одноклубникам в предстоящих матчах

Детройт отстранил одного из лучших игроков команды

Фото: Yardbarker

Новина українською

Разыгрывающий Кемба Уокер был отчислен из "Детройт Пистонс". Расставшись с четырёхкратным участником Матча всех звёзд, "Пистонс" сократили состав команды до 15 игроков.

В минувшем сезоне Уокер выступал в составе "Нью-Йорк Никс". Он отыграл 37 матчей, в которых за 25,6 минуты набирал в среднем 11,6 очка, 3,0 подбора и 3,5 передачи.

После этого стало известно, что Кемба Уокер не будет принимать участия в матчах "Никс" в оставшейся части сезона.

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В статье: Детройт Пистонс Кемба Уокер
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