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Детройт Пистонс продлили контракт с Бояном Богдановичем. Он получит 39 млн долларов за два года

Баскетбол
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В этом сезоне он получит $19.5 миллионов

Детройт Пистонс продлили контракт с Бояном Богдановичем. Он получит 39 млн долларов за два года

Фото: Getty Images

UA-Футбол
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"Детройт Пистонс" договорились о продлении контракта с хорватским форвардом Бояном Богдановичем. Игрок дал свое согласие на еще два года в команде из штата Мичиган – до лета 2025.

В текущем сезоне Богданович получит 19.5 миллионов долларов от "Пистонс". За следующие два года Боян получит 39.1 млн – в среднем снова по 19.5 миллионов долларов.

В прошлом сезоне хорват отыграл 69 матчей регулярного сезона, в среднем набирая по 18.1 очков, 4.3 подбора и 1.7 ассиста за игру. В текущем же сезоне Богданович провел шесть матчей, набирая по 23 очка, 3.5 подбора и 2 ассиста в среднем.

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В статье: НБА Детройт Пистонс
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