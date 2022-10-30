Детройт Пистонс продлили контракт с Бояном Богдановичем. Он получит 39 млн долларов за два года

"Детройт Пистонс" договорились о продлении контракта с хорватским форвардом Бояном Богдановичем. Игрок дал свое согласие на еще два года в команде из штата Мичиган – до лета 2025.

В текущем сезоне Богданович получит 19.5 миллионов долларов от "Пистонс". За следующие два года Боян получит 39.1 млн – в среднем снова по 19.5 миллионов долларов.

В прошлом сезоне хорват отыграл 69 матчей регулярного сезона, в среднем набирая по 18.1 очков, 4.3 подбора и 1.7 ассиста за игру. В текущем же сезоне Богданович провел шесть матчей, набирая по 23 очка, 3.5 подбора и 2 ассиста в среднем.