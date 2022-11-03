Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Милуоки Бакс повторил лучший старт в истории клуба
Главным героем стал Яннис Адетокунбо
фото - nba.com
"Милуоки Бакс" в очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации обыграл на своей площадке "Детройт Пистонс" со счётом 116:91.
Главным героем встречи стал греческий форвард "Бакс" Яннис Адетокунбо, сделавший дабл-дабл — 32 очка и 12 подборов.
"Милуоки", таким образом, повторил лучший старт в клубной истории, выиграв во всех семи стартовых турах. Ранее "Бакс" дважды удавалось стартовать так же хорошо — в сезоне-1971/1972 и в сезоне-2018/2019.
На данный момент "Милуоки" — единственная команда лиги, которая не потерпела ещё ни одного поражения с начала нового сезона.
В прошлом сезоне "Бакс" заняли третье место в регулярном чемпионате Восточной конференции
Популярное сейчас
- Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка лидера полузащиты Фенербахче. ФОТО
- Динамо - Фенербахче. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 03.11.2022
- Невесёлая сказка Шахтёра, свершение Бенфики и возвращение Милана. Главные новости за 2 ноября
- Стал известен состав сборной Украины по баскетболу на матчи с Исландией и Нидерландами
- "Завали свой рот, клоун". Милевский взорвался после шутки Василькова про его внешний вид. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка звездного защитника Баварии. ФОТО