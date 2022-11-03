Милуоки Бакс повторил лучший старт в истории клуба

"Милуоки Бакс" в очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации обыграл на своей площадке "Детройт Пистонс" со счётом 116:91.

Главным героем встречи стал греческий форвард "Бакс" Яннис Адетокунбо, сделавший дабл-дабл — 32 очка и 12 подборов.

"Милуоки", таким образом, повторил лучший старт в клубной истории, выиграв во всех семи стартовых турах. Ранее "Бакс" дважды удавалось стартовать так же хорошо — в сезоне-1971/1972 и в сезоне-2018/2019.

На данный момент "Милуоки" — единственная команда лиги, которая не потерпела ещё ни одного поражения с начала нового сезона.

В прошлом сезоне "Бакс" заняли третье место в регулярном чемпионате Восточной конференции