Брэдли Бил пропустит ближайший матч НБА из-за попадания в ковид-протокол

Атакующий защитник "Вашингтон Уизардс" Брэдли Бил вынужден будет пропустить ближайший матч команды в НБА. Как сообщила пресс-служба клуба, гард был помещен в ковид-протокол.

Соперником "Уизардс" в следующем матче станут "Даллас Маверикс". Команда из Вашингтона на старте сезона выиграла четыре матча и проиграла пять, клуб из Техаса – выиграл пять и проиграл три.

В девяти играх регулярного сезона Брэдли Бил набирал по 21.6 очков, 3.6 подбора, 5.7 ассиста в среднем за матч. Лидер команды из округа Колумбия сможет вернуться, когда получит разрешение в соответствии с правилами НБА.