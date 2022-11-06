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Брэдли Бил пропустит ближайший матч НБА из-за попадания в ковид-протокол

Баскетбол
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Вашингтон на старте сезона идет 4-5

Брэдли Бил пропустит ближайший матч НБА из-за попадания в ковид-протокол

Фото: MARCA

UA-Футбол
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Атакующий защитник "Вашингтон Уизардс" Брэдли Бил вынужден будет пропустить ближайший матч команды в НБА. Как сообщила пресс-служба клуба, гард был помещен в ковид-протокол.

Соперником "Уизардс" в следующем матче станут "Даллас Маверикс". Команда из Вашингтона на старте сезона выиграла четыре матча и проиграла пять, клуб из Техаса – выиграл пять и проиграл три.

В девяти играх регулярного сезона Брэдли Бил набирал по 21.6 очков, 3.6 подбора, 5.7 ассиста в среднем за матч. Лидер команды из округа Колумбия сможет вернуться, когда получит разрешение в соответствии с правилами НБА.

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В статье: НБА Вашингтон Уизардз Брэдли Бил
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