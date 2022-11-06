Паскаль Сиакам пропустит минимум две недели из-за травмы

Тяжелый форвард "Торонто Рэпторс" Паскаль Сиакам получил травму в третьей четверти матча против "Даллас Маверикс", когда поскользнулся на паркете. Канадская команда проиграла со счетом 110:111.

Ранее "Рэпторс" заявили, что участие Сиакама в ближайшей игре – против "Чикаго Буллс" – под вопросом. Сегодня же "Торонто" объявили, что Паскаль пропустит минимум две недели из-за растяжения правой приводящей мышцы.

Состояние камерунца будет перепроверено через две недели. Помимо Сиакама, в составе "Торонто" есть еще один травмированный игрок основы: разыгрывающий Фред ВанВлит пропустил уже три игры из-за проблем со спиной.