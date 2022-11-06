Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Паскаль Сиакам пропустит минимум две недели из-за травмы
У Торонто также выбыл Фред ВанВлит
Фото: Sportsnet
Тяжелый форвард "Торонто Рэпторс" Паскаль Сиакам получил травму в третьей четверти матча против "Даллас Маверикс", когда поскользнулся на паркете. Канадская команда проиграла со счетом 110:111.
Ранее "Рэпторс" заявили, что участие Сиакама в ближайшей игре – против "Чикаго Буллс" – под вопросом. Сегодня же "Торонто" объявили, что Паскаль пропустит минимум две недели из-за растяжения правой приводящей мышцы.
Состояние камерунца будет перепроверено через две недели. Помимо Сиакама, в составе "Торонто" есть еще один травмированный игрок основы: разыгрывающий Фред ВанВлит пропустил уже три игры из-за проблем со спиной.
Популярное сейчас
- Черноморец - Динамо 0:3. УПЛ дарит комфорт и уверенность
- Цыганков забил 90-й гол за Динамо
- ЛНЗ становится единоличным лидером, Карпаты дожимают Диназ. Таблица и результаты тура Первой лиги
- Прометей победил в седьмой раз подряд. Клуб идет первым в Латвийско-эстонской лиге
- Красотка дня. Прелестная жена лидера Днепра-1 Александра Пихаленка. ФОТО
- Украинский хоккеист выступает в одной команде с легендарным Петром Чехом. ФОТО