Женская сборная Украины поднялась на 12-ю строчку рейтинга ФИБА

Накануне старта второго международного окна квалификации на женский чемпионат Европы 2023 года ФИБА обновила Power Rankings женских европейских сборных.

Если перед стартом отбора на Евробаскет-2023 Украина занимала 21-е место, то теперь она занимает 12-е место.

Франция с первого места опустилась на пятое, Литва с 25 поднялась на 21, а Финляндия осталась на 29 позиций.

Женская национальная сборная Украины на этой неделе сыграет очередные матчи отбора на Евробаскет-2023. Команда Срджана Радуловича 24 ноября в Вильнюсе будет противостоять сборной Литвы, а 27 ноября в Роанне сыграет против сборной Франции.