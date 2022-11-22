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Женская сборная Украины поднялась на 12-ю строчку рейтинга ФИБА
Топ-10 не за горами
фото - fiba.basketball
Накануне старта второго международного окна квалификации на женский чемпионат Европы 2023 года ФИБА обновила Power Rankings женских европейских сборных.
Если перед стартом отбора на Евробаскет-2023 Украина занимала 21-е место, то теперь она занимает 12-е место.
Франция с первого места опустилась на пятое, Литва с 25 поднялась на 21, а Финляндия осталась на 29 позиций.
Женская национальная сборная Украины на этой неделе сыграет очередные матчи отбора на Евробаскет-2023. Команда Срджана Радуловича 24 ноября в Вильнюсе будет противостоять сборной Литвы, а 27 ноября в Роанне сыграет против сборной Франции.
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