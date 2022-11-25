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Политехник-Галичина обыграла Запорожье в матче Суперлиги
Гости завершили матч с преимуществом в 25 очков
фото - БК Запорожье
Запорожье и Политехника-Галичина открыли третий игровой день регулярного чемпионата Суперлиги Parimatch в Днепре.
Политехника-Галичина уверенно выиграла первую половину, получив 17 очков преимущества еще перед большим перерывом. Команда Ярослава Зубрицкого реализовала 6 из 12 трехочковых, спровоцировала у соперника 14 потерь.
Во второй половине львовяне лишь увеличили преимущество, которое по игровой дистанции достигало максимальных 29 очков. Итоговое преимущество для Политехники составляло 25 очков — команда Ярослава Зубрица одержала свою вторую победу в сезоне, победив Запорожье со счетом 86:61.
Суперлига Parimatch. Регулярный чемпионат
Днепр, СК Шинник
Запорожье — Политехника-Галичина 61:86 (14:25, 13:19, 11:20, 23:22)
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