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Политехник-Галичина обыграла Запорожье в матче Суперлиги

Баскетбол
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Гости завершили матч с преимуществом в 25 очков

Политехник-Галичина обыграла Запорожье в матче Суперлиги

фото - БК Запорожье

Новина українською

Запорожье и Политехника-Галичина открыли третий игровой день регулярного чемпионата Суперлиги Parimatch в Днепре.

Политехника-Галичина уверенно выиграла первую половину, получив 17 очков преимущества еще перед большим перерывом. Команда Ярослава Зубрицкого реализовала 6 из 12 трехочковых, спровоцировала у соперника 14 потерь.

Во второй половине львовяне лишь увеличили преимущество, которое по игровой дистанции достигало максимальных 29 очков. Итоговое преимущество для Политехники составляло 25 очков — команда Ярослава Зубрица одержала свою вторую победу в сезоне, победив Запорожье со счетом 86:61.

Суперлига Parimatch. Регулярный чемпионат

Днепр, СК Шинник

Запорожье — Политехника-Галичина 61:86 (14:25, 13:19, 11:20, 23:22)

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В статье: БК Запорожье
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Источник:
ФБУ

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