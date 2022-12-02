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Форвард Будивельника вошел в символическую сборную тура Кубка Европы ФИБА

Баскетбол
(1 голосов)

Игрок провел отличный матч

Форвард Будивельника вошел в символическую сборную тура Кубка Европы ФИБА

Фото: ФБУ

Новина українською

Форвард Будивельника Богдан Близнюк попал в символическую пятерку последнего тура первого группового этапа Кубка Европы ФИБА.

Игрок помог своей команде обыграть Гронинген и со второго места в группе пробиться в топ-16 турнира. На счету Близнюка 13 очков, 10 подборов и 11 передач и первый трипл-дабл в сезоне. Рейтинг эффективности – 33.

На втором групповом этапе Кубка Европы ФИБА Будивельник сыграет в группе J, где его соперниками станут Хапоэль Хайфа (Израиль), Карху (Финляндия) и Патриоти Левице (Словакия). Этап украинской команды начнется 14 декабря выездным матчем против Хапоэля.Форвард Будивельника вошел в символическую сборную тура Кубка Европы ФИБА - изображение 1

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В статье: Богдан Близнюк БК Будивельник (Киев)
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Источник:
ФБУ

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