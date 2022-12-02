Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Форвард Будивельника вошел в символическую сборную тура Кубка Европы ФИБА
Игрок провел отличный матч
Фото: ФБУ
Форвард Будивельника Богдан Близнюк попал в символическую пятерку последнего тура первого группового этапа Кубка Европы ФИБА.
Игрок помог своей команде обыграть Гронинген и со второго места в группе пробиться в топ-16 турнира. На счету Близнюка 13 очков, 10 подборов и 11 передач и первый трипл-дабл в сезоне. Рейтинг эффективности – 33.
На втором групповом этапе Кубка Европы ФИБА Будивельник сыграет в группе J, где его соперниками станут Хапоэль Хайфа (Израиль), Карху (Финляндия) и Патриоти Левице (Словакия). Этап украинской команды начнется 14 декабря выездным матчем против Хапоэля.
Популярное сейчас
- Кривбасс уже восьмой, Черноморец рискует зимовать в зоне вылета. Таблица и результаты тура УПЛ
- Днепр-1 шокировал итальянский клуб ценником на своего лидера Довбика
- Расстояние до сенсации - миллиметр. ВИДЕО гола Японии, оставившего за бортом ЧМ Германию
- Еврокубок. Прометей упустил преимущество в матче с Ратиофармом
- Красотка дня. Эффектная подруга главного открытия чемпионата мира Коди Гакпо. ФОТО
- Красотка дня. Эпатажная девушка защитника Милана и сборной Франции. ФОТО