Форвард Будивельника вошел в символическую сборную тура Кубка Европы ФИБА

Форвард Будивельника Богдан Близнюк попал в символическую пятерку последнего тура первого группового этапа Кубка Европы ФИБА.

Игрок помог своей команде обыграть Гронинген и со второго места в группе пробиться в топ-16 турнира. На счету Близнюка 13 очков, 10 подборов и 11 передач и первый трипл-дабл в сезоне. Рейтинг эффективности – 33.

На втором групповом этапе Кубка Европы ФИБА Будивельник сыграет в группе J, где его соперниками станут Хапоэль Хайфа (Израиль), Карху (Финляндия) и Патриоти Левице (Словакия). Этап украинской команды начнется 14 декабря выездным матчем против Хапоэля.