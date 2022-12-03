Звезда Милуоки Бакс сыграл впервые в текущем сезоне. Он набросал 17 очков Лейкерс

Форвард "Милуоки Бакс" Крис Миддлтон в пятницу вечером провел свой первый матч в текущем сезоне НБА. Его дебют выпал на гостевую игру против "Лос-Анджелес Лейкерс".

Миддлтону пришлось пропустить первые 20 игр "Милуоки" из-за восстановления после операции на кисти руки, которую ему провели в межсезонье. В своем первом матче в сезоне 2022/23 Крис набрал 17 очков, 2 подбора и 7 ассистов.

В прошлом сезоне винг набирал по 20.1 очков, 5.4 подборов и 5.4 ассистов в среднем за игру. Однако, в первом раунде плей-офф Миддлтон получил травму и не смог помочь "Бакс" побороться за второй титул НБА подряд.