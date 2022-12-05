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Nike и Кайри Ирвинг разорвали контракт

Баскетбол
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Всему виной антисемитские высказывания

Nike и Кайри Ирвинг разорвали контракт

Фото: NBC News

Новина українською

Американская компания Nike расторгла контракт с выдающимся игроком НБА и клуба "Бруклин Нетс" Кайри Ирвингом из-за скандала с антисемитским фильмом.

Напомним, что баскетболист опубликовал в социальной сети ссылку на документальный фильм "От евреев к неграм: разбудите черную Америку", после чего фанаты выступили с критикой в адрес игрока.

"В Nike мы убеждены, что в мире нет места для ненависти, и осуждаем антисемитизм в какой-либо форме. Мы глубоко разочарованы этой ситуацией и тем, как она влияет на окружающих", – говорилось в заявлении.

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В статье: Nike НБА
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Источник:
Sport.ua

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