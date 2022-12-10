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Клэй Томпсон: Пять титулов с Голден Стэйт, это застолбит за нами звание Династии на десятилетия

Баскетбол
(1 голосов)

У защитника уже четыре победы в НБА

Клэй Томпсон: Пять титулов с Голден Стэйт, это застолбит за нами звание Династии на десятилетия

Фото: CNN

UA-Футбол
Новина українською

Атакующий защитник "Голден Стэйт Уорриорс" Клэй Томпсон в интервью телеканалу ESPN рассказал о целях на остаток карьеры игрока. На данный момент у гарда четыре чемпионства НБА.

"Я хочу, чтобы меня запомнили, как победителя. Недавно попался текст, посвященный игрокам, которые выиграли пять и более титулов. Список очень короткий.

Это прекрасно, что у меня вообще есть шанс на такую коллекцию перстней, но все же хочется выиграть как минимум пять титулов с "Голден Стэйт", это застолбит за нами звание Династии на десятилетия".

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В статье: НБА Голден Стейт Уорриорз Клэй Томпсон
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