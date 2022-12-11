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Никс хотят обменять Кэма Рэддиша. За него дают только пик второго раунда
Нью-Йорк отдал за игрока пик первого раунда
Фото: New York Post
"Нью-Йорк Никс" намерены расстаться с легким форвардом Кэмом Рэддишем. Как сообщает издание Newsday, клуб и агенты игрока испытывают проблемы с поиском заинтересованных команд.
В текущем сезоне Рэддиш отыграл 20 матчей за "Никс", набирая по 8.4 очка, 1.6 подбора и 1 ассист в среднем за игру. В январе 2022 года "Нью-Йорк" получил Кэма в результате обмена с "Атлантой".
Для получения форварда "Никс" пришлось отдать "Хоукс" пик первого раунда драфта НБА. Сейчас же команды лиги готовы предложить за Рэддиша не более чем пик второго раунда. В текущем сезоне Кэм получит от "Никс" около шести млн долларов зарплаты.
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