Никс хотят обменять Кэма Рэддиша. За него дают только пик второго раунда

"Нью-Йорк Никс" намерены расстаться с легким форвардом Кэмом Рэддишем. Как сообщает издание Newsday, клуб и агенты игрока испытывают проблемы с поиском заинтересованных команд.

В текущем сезоне Рэддиш отыграл 20 матчей за "Никс", набирая по 8.4 очка, 1.6 подбора и 1 ассист в среднем за игру. В январе 2022 года "Нью-Йорк" получил Кэма в результате обмена с "Атлантой".

Для получения форварда "Никс" пришлось отдать "Хоукс" пик первого раунда драфта НБА. Сейчас же команды лиги готовы предложить за Рэддиша не более чем пик второго раунда. В текущем сезоне Кэм получит от "Никс" около шести млн долларов зарплаты.