НБА. Дабл-дабл Дончича помог Далласу обыграть Оклахому, Портленд разобрался с Миннесотой

13 декабря состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, в рамках которого было сыграно семь матчей.

"Индиана Пэйсерс" — "Майами Хит" — 82:87

"Вашингтон Уизардс" — "Бруклин Нетс" — 100:112

"Мемфис Гризлизз" — "Атланта Хоукс" — 128:103

"Даллас Маверикс" — "Оклахома-Сити Тандер" — 121:114

"Сан-Антонио Спёрс" — "Кливленд Кавальерс" — 112:111

"Портленд Трэйл Блэйзерс" — "Миннесота Тимбервулвз" 133:112

"Лос-Анджелес Клипперс" — "Бостон Селтикс" 113:93

В одном из матчей "Даллас Маверикс" принимал "Оклахома-Сити Тандер", встреча закончилась победой хозяев со счётом 121:114.

Самым результативным игроком у "Далласа" стал разыгрывающий из Словении Лука Дончич, набравший 38 очков, сделавший 11 подборов и восемь передач.

Также стоит отметить американского защитника Спенсера Динвидди, который тоже заработал дабл-дабл: 20 очков, семь подборов и десять передач. Самым результативным у гостей стал канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер. На его счету 42 очка, один подбор и три передачи.

В паралельном матче "Портленд Трэйл Блэйзерс" принимал "Миннесоту Тимбервулвз". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 133:112. Самым результативным игроком у "Портленда" стал американский разыгрывающий Дэмьен Лиллард, набравший 38 очков, сделавший два подбора и три передачи.

Тким образом, на счету "Портленда" 15 побед и 12 поражений, что позволило команде выйти на 6 место в турнирной таблице.