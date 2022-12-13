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НБА. Дабл-дабл Дончича помог Далласу обыграть Оклахому, Портленд разобрался с Миннесотой
Результаты матчей НБА
фото - Getty Images
13 декабря состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, в рамках которого было сыграно семь матчей.
"Индиана Пэйсерс" — "Майами Хит" — 82:87
"Вашингтон Уизардс" — "Бруклин Нетс" — 100:112
"Мемфис Гризлизз" — "Атланта Хоукс" — 128:103
"Даллас Маверикс" — "Оклахома-Сити Тандер" — 121:114
"Сан-Антонио Спёрс" — "Кливленд Кавальерс" — 112:111
"Портленд Трэйл Блэйзерс" — "Миннесота Тимбервулвз" 133:112
"Лос-Анджелес Клипперс" — "Бостон Селтикс" 113:93
В одном из матчей "Даллас Маверикс" принимал "Оклахома-Сити Тандер", встреча закончилась победой хозяев со счётом 121:114.
Самым результативным игроком у "Далласа" стал разыгрывающий из Словении Лука Дончич, набравший 38 очков, сделавший 11 подборов и восемь передач.
Также стоит отметить американского защитника Спенсера Динвидди, который тоже заработал дабл-дабл: 20 очков, семь подборов и десять передач. Самым результативным у гостей стал канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер. На его счету 42 очка, один подбор и три передачи.
В паралельном матче "Портленд Трэйл Блэйзерс" принимал "Миннесоту Тимбервулвз". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 133:112. Самым результативным игроком у "Портленда" стал американский разыгрывающий Дэмьен Лиллард, набравший 38 очков, сделавший два подбора и три передачи.
Тким образом, на счету "Портленда" 15 побед и 12 поражений, что позволило команде выйти на 6 место в турнирной таблице.
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