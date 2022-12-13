Награда MVP сезона в НБА будет названа в честь Майкла Джордана

Национальная баскетбольная ассоциация назвала награду Самому ценному игроку сезона именем Майкла Джордана. Ранее этот приз назывался в честь первого комиссионера в истории лиги Мориса Подолоффа.

Трофей наполнен множеством отсылок к Джордану. Его высота 23,6 дюйма, а вес 23,6 фунта. Это отсылка к игровому номеру Майкла (23), а также к количеству выигранных им титулов чемпиона НБА (6). Сам баскетболист также одобрил дизайн трофея, но отказался, чтобы на статуэтке был изображён он сам. Приз должен символизировать человека, который стремится к совершенству.

Основание статуэтки стоит под углом 15 градусов — столько сезонов Джордан провёл в НБА.