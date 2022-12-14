  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА. Дабл-дабл Адетокунбо помог Милуоки обыграть Голден Стэйт, Лейкерс в овертайме уступили Бостону
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Дабл-дабл Адетокунбо помог Милуоки обыграть Голден Стэйт, Лейкерс в овертайме уступили Бостону

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты матчей НБА

НБА. Дабл-дабл Адетокунбо помог Милуоки обыграть Голден Стэйт, Лейкерс в овертайме уступили Бостону

фото - mercurynews.com

Новина українською

14 декабря состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, в рамках которого было сыграно пять матчей.

"Филадельфия Сиксерс" — "Сакраменто Кингз" — 123:103
"Милуоки Бакс" — "Голден Стэйт Уорриорз" — 128:111
"Хьюстон Рокетс" — "Финикс Санз" — 111:97
"Юта Джаз" — "Нью-Орлеан Пеликанс" — 121:100
"Лос-Анджелес Лейкерс" — "Бостон Селтикс" 118:122 (ОТ)

В одном из матчей "Милуоки Бакс" принимал "Голден Стэйт Уорриорз". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 128:111. Самым результативным игроком матча стал форвард "Милуоки" Яннис Адетокунбо, набравший 30 очков, сделавший 12 подборов и пять передач, таким образом оформив дабл-дабл в этом противостоянии.

В заключительном матче игрового дня "Лейкерс" сыграли с Бостоном". Самым результативным игроком у хозяев стал американский центровой Энтони Дэвис, набравший 37 очков, сделавший 12 подборов и только три передачи. А у гостей лучшим стал американский форвард Джейсон Тейтум. На его счету 44 очка, девять подборов и шесть передач.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Голден Стейт Уорриорз Лос-Анджелес Лейкерс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде