НБА. Дабл-дабл Адетокунбо помог Милуоки обыграть Голден Стэйт, Лейкерс в овертайме уступили Бостону

14 декабря состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, в рамках которого было сыграно пять матчей.

"Филадельфия Сиксерс" — "Сакраменто Кингз" — 123:103

"Милуоки Бакс" — "Голден Стэйт Уорриорз" — 128:111

"Хьюстон Рокетс" — "Финикс Санз" — 111:97

"Юта Джаз" — "Нью-Орлеан Пеликанс" — 121:100

"Лос-Анджелес Лейкерс" — "Бостон Селтикс" 118:122 (ОТ)

В одном из матчей "Милуоки Бакс" принимал "Голден Стэйт Уорриорз". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 128:111. Самым результативным игроком матча стал форвард "Милуоки" Яннис Адетокунбо, набравший 30 очков, сделавший 12 подборов и пять передач, таким образом оформив дабл-дабл в этом противостоянии.

В заключительном матче игрового дня "Лейкерс" сыграли с Бостоном". Самым результативным игроком у хозяев стал американский центровой Энтони Дэвис, набравший 37 очков, сделавший 12 подборов и только три передачи. А у гостей лучшим стал американский форвард Джейсон Тейтум. На его счету 44 очка, девять подборов и шесть передач.