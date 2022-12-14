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Лиллард: Думаю, все знают, что я всегда говорил, что хочу быть лучшим
Набирать очки — это ещё не всё
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лидер "Портленд Трэйл Блэйзерс" Дэмьен Лиллард высказался по поводу рекорда клуба по очкам за карьеру.
"Думаю, все знают, что я всегда говорил, что хочу быть лучшим, быть тем парнем, о котором будут говорить и вспоминать.
Очевидно, что набирать очки — это ещё не всё, но, когда вы начинаете набирать такие цифры, это очень важно. Тем более мы говорим о Клайде Дрекслере. Любой, кто знает историю НБА, будет уважать такое достижение.
Быть частью одной организации так долго, иметь возможность поддерживать такой уровень успеха и ставить такие рекорды – это очень много значит для нас. Как только это произойдёт, то я сделаю важный шаг в том, чтобы продвинуться ещё больше. Это большое достижение", — приводит слова Лилларда сайт НБА.
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