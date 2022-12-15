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Умер бывший защитник сборной Украины по баскетболу Даниил Козлов

Баскетбол
(1 голосов)

Ему было 40 лет

Умер бывший защитник сборной Украины по баскетболу Даниил Козлов

Фото: ua.tribuna.com

Новина українською

На 41-м году жизни скончался бывший форвард сборной Украины Данило Козлов. Об этом в Facebook сообщил Сергей Лищук.

Причина смерти Даниила Козлова пока неизвестна.

Напомним, что за годы своей карьеры он выступал за Днепр, отыграл два сезона за МБК Николаев и сезон по Говерлу. Завершал профессиональную карьеру Даниил в Польше в сезоне 2014/15.

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Источник:
ФБУ

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