Умер бывший защитник сборной Украины по баскетболу Даниил Козлов

На 41-м году жизни скончался бывший форвард сборной Украины Данило Козлов. Об этом в Facebook сообщил Сергей Лищук.

Причина смерти Даниила Козлова пока неизвестна.

Напомним, что за годы своей карьеры он выступал за Днепр, отыграл два сезона за МБК Николаев и сезон по Говерлу. Завершал профессиональную карьеру Даниил в Польше в сезоне 2014/15.