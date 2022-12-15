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Умер бывший защитник сборной Украины по баскетболу Даниил Козлов
Ему было 40 лет
Фото: ua.tribuna.com
На 41-м году жизни скончался бывший форвард сборной Украины Данило Козлов. Об этом в Facebook сообщил Сергей Лищук.
Причина смерти Даниила Козлова пока неизвестна.
Напомним, что за годы своей карьеры он выступал за Днепр, отыграл два сезона за МБК Николаев и сезон по Говерлу. Завершал профессиональную карьеру Даниил в Польше в сезоне 2014/15.
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Источник:ФБУ
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