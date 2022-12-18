  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Комиссионер НБА – о команде в Мехико: Мы серьезно рассматриваем эту возможность
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Комиссионер НБА – о команде в Мехико: Мы серьезно рассматриваем эту возможность

Баскетбол
(1 голосов)

В стране около 30 миллионов фанатов лиги

Комиссионер НБА – о команде в Мехико: Мы серьезно рассматриваем эту возможность

Фото: The Athletic

UA-Футбол
Новина українською

Комиссионер НБА Адам Сильвер перед вчерашней игрой между "Сан-Антонио Сперс" и "Майями Хит", которая прошла в Мехико, заявил о намерениях лиги создать команду в столице Мексики. Сейчас в городе есть только команда G-лиги под названием "Мехико Сити Капитанес".

"Это определенно возможно. Сейчас у меня нет конкретных сроков расширения, но нет сомнений, что со временем мы будем серьезно рассматривать Мехико.

Что касается Мехико, я считаю, что вы делаете все необходимое, чтобы продемонстрировать лиге, что в конечном итоге мы сможем разместить здесь команду НБА. Конечно, с точки зрения путешествий, это очень доступно, учитывая часовой пояс, конечно, климат.

Мехико — крупнейший город Северной Америки. Невероятное население в 120 миллионов человек [в Мексике], которые любят спорт. По крайней мере, наши цифры показывают, что сейчас в Мексике насчитывается 30 миллионов человек, которые считают себя фанатами НБА, и мы верим, что благодаря всем новым средствам массовой информации, которые нам доступны, это число будет только расти".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мексика НБА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде