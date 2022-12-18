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Комиссионер НБА – о команде в Мехико: Мы серьезно рассматриваем эту возможность
В стране около 30 миллионов фанатов лиги
Фото: The Athletic
Комиссионер НБА Адам Сильвер перед вчерашней игрой между "Сан-Антонио Сперс" и "Майями Хит", которая прошла в Мехико, заявил о намерениях лиги создать команду в столице Мексики. Сейчас в городе есть только команда G-лиги под названием "Мехико Сити Капитанес".
"Это определенно возможно. Сейчас у меня нет конкретных сроков расширения, но нет сомнений, что со временем мы будем серьезно рассматривать Мехико.
Что касается Мехико, я считаю, что вы делаете все необходимое, чтобы продемонстрировать лиге, что в конечном итоге мы сможем разместить здесь команду НБА. Конечно, с точки зрения путешествий, это очень доступно, учитывая часовой пояс, конечно, климат.
Мехико — крупнейший город Северной Америки. Невероятное население в 120 миллионов человек [в Мексике], которые любят спорт. По крайней мере, наши цифры показывают, что сейчас в Мексике насчитывается 30 миллионов человек, которые считают себя фанатами НБА, и мы верим, что благодаря всем новым средствам массовой информации, которые нам доступны, это число будет только расти".
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