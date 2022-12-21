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Запорожье — Черкасские Мавпы: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

Баскетбол
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Прямая трансляция матча Суперлиги

Запорожье — Черкасские Мавпы: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

Новина українською

21 декабря "Запорожье" сыграет с "Черкасскими Мавпами". Для обеих команд эта встреча крайне важна, ведь на данный момент "Черкасские Мавпы" и "Запорожье" занимают 8 и 9 строчки турнирной таблицы соответственно.

21 декабря. Суперлига

"Запорожье" - "Черкасские Мавпы"

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В статье: БК Запорожье Черкасские Мавпы
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