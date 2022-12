Джеймс Харден всерьез раздумывает над возвращением в Хьюстон Рокетс

Контракт разыгрывающего защитника Джеймса Хардена с "Филадельфией 76" заканчивается в следующем июле. По информации журналиста Эдриана Воджнаровски, гард всерьез рассматривает переход в другую команду свободным агентом.

ESPN Sources: All-Star guard James Harden is seriously considering a return to the Houston Rockets in free agency this July -- if he decides against a new deal with the Philadelphia 76ers: https://t.co/ZqJGIL1ZeP