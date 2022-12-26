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Аутсайдер баскетбольной Суперлиги Украины сменил наставника
Баскетбольный клуб "Запорожье" проводит ротацию на тренерском мостике команды
Фото: БК Запоріжжя / Автор невідомий
Клуб украинской баскетбольной Суперлиги "Запорожье" обнародовал имя нового наставника команды. По информации клубной пресс-службы, запорожский клуб возглавил Дмитрий Щиглинский.
Стоит отметить, что возглавлявший "Запорожье" в первой части нынешнего сезона Кирилл Викторов остается в тренерском штабе команды.
Напомним, первую половину сезона клуб из Запорожья закончил на 8 месте, имея в своем активе 2 победы в 13 матчах.
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