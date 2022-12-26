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Аутсайдер баскетбольной Суперлиги Украины сменил наставника

Баскетбол
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Баскетбольный клуб "Запорожье" проводит ротацию на тренерском мостике команды

Аутсайдер баскетбольной Суперлиги Украины сменил наставника

Фото: БК Запоріжжя / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Клуб украинской баскетбольной Суперлиги "Запорожье" обнародовал имя нового наставника команды. По информации клубной пресс-службы, запорожский клуб возглавил Дмитрий Щиглинский.

Стоит отметить, что возглавлявший "Запорожье" в первой части нынешнего сезона Кирилл Викторов остается в тренерском штабе команды.

Напомним, первую половину сезона клуб из Запорожья закончил на 8 месте, имея в своем активе 2 победы в 13 матчах.

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В статье: БК Запорожье
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