Леброн Джеймс повторил рекордное достижение Майкла Джордана

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс принял участие во вчерашнем матче против "Атланты Хоукс", и помог своей команде победить со счетом 130:121. В этот же день ему исполнилось 38 лет.

В матче Джеймс набрал 47 очков, 10 подборов и 9 ассистов, сыграв 40 минут. Таким образом, он стал вторым игроком в истории НБА, после Майкла Джордана, которому удалось набрать статистическую линейку 45/10/5 в возрасте 38 лет и старше.

Помимо этого, Леброн стал третьим игроком в истории лиги, набравшим более 47 очков за матч в возрасте 38+ лет. Помимо него и Майкла Джордана, это также удалось Джамалу Кроуфорду.