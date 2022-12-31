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Леброн Джеймс повторил рекордное достижение Майкла Джордана
Форвард Лейкерс набрал 47/10/9 за матч
Фото: Sportscasting
Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс принял участие во вчерашнем матче против "Атланты Хоукс", и помог своей команде победить со счетом 130:121. В этот же день ему исполнилось 38 лет.
В матче Джеймс набрал 47 очков, 10 подборов и 9 ассистов, сыграв 40 минут. Таким образом, он стал вторым игроком в истории НБА, после Майкла Джордана, которому удалось набрать статистическую линейку 45/10/5 в возрасте 38 лет и старше.
Помимо этого, Леброн стал третьим игроком в истории лиги, набравшим более 47 очков за матч в возрасте 38+ лет. Помимо него и Майкла Джордана, это также удалось Джамалу Кроуфорду.
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