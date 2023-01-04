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НБА. Оклахома громит Бостон, Сакраменто в напряженном матче обыграл Юту

Баскетбол
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Результаты матчей НБА

НБА. Оклахома громит Бостон, Сакраменто в напряженном матче обыграл Юту

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4 января состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, в рамках которого было сыграно три матча.

"Милуоки Бакс" – "Вашингтон Уизардс" – 123:113

"Оклахома-Сити Тандер" – "Бостон Селтикс" – 150:117

"Юта Джаз" – "Сакраменто Кингз" – 115:117

В первом матче самым результативным игроком у "Милуоки" стал греческий форвард Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл: 55 очков, 10 подборов и семь передач.

У гостей лучшим стал центровой из Латвии Кристапс Порзингис. На его счету 22 очка, девять подборов и четыре передачи. Также стоит отметить американского форварда Кайла Кузму, который набрал 20 очков, сделал четыре подбора и две передачи.

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В статье: Милуоки Бакс
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