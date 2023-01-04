Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Оклахома громит Бостон, Сакраменто в напряженном матче обыграл Юту
Результаты матчей НБА
4 января состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, в рамках которого было сыграно три матча.
"Милуоки Бакс" – "Вашингтон Уизардс" – 123:113
"Оклахома-Сити Тандер" – "Бостон Селтикс" – 150:117
"Юта Джаз" – "Сакраменто Кингз" – 115:117
В первом матче самым результативным игроком у "Милуоки" стал греческий форвард Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл: 55 очков, 10 подборов и семь передач.
У гостей лучшим стал центровой из Латвии Кристапс Порзингис. На его счету 22 очка, девять подборов и четыре передачи. Также стоит отметить американского форварда Кайла Кузму, который набрал 20 очков, сделал четыре подбора и две передачи.
Популярное сейчас
- АПЛ. Эвертон - Брайтон 1:4. Де Дзерби на своем месте, Лэмпард - нет
- АПЛ. Арсенал - Ньюкасл 0:0. Матч желтых карточек
- Sky Sports: Арсенал будет готов заплатить 85 млн фунтов за Мудрика
- Мбаппе посетил матч Бруклина и сфотографировался с Дюрантом
- Лео Месси поделился соблазнительным танцем своей жены с бокалом вина. ВИДЕО
- Красотка дня. Новая пассия Мбаппе - сексуальная модель с двумя детьми от экс-игрока ПСЖ. ФОТО