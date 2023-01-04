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Яннис Адетокумбо побил личный рекорд по количеству набранных очков за матч
Яннис провел отличный матч
Фото: MARCA
Форвард "Милуоки Бакс" Яннис Адетокумбо установил персональный рекорд по результативности в отдельном матче, пишет ESPN US.
Во встрече регулярного чемпионата НБА с клубом "Вашингтон Уизардс" (123:113) он набрал 55 очков.
Ранее его лучшим результатом в карьере были 52 очка, которые он набрал в 2019 году.
Напомним, в матче с "Вашингтоном" Яннис также совершил 10 подборов и семь передач.
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