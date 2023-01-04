Яннис Адетокумбо побил личный рекорд по количеству набранных очков за матч

Форвард "Милуоки Бакс" Яннис Адетокумбо установил персональный рекорд по результативности в отдельном матче, пишет ESPN US.

Во встрече регулярного чемпионата НБА с клубом "Вашингтон Уизардс" (123:113) он набрал 55 очков.

Ранее его лучшим результатом в карьере были 52 очка, которые он набрал в 2019 году.

Напомним, в матче с "Вашингтоном" Яннис также совершил 10 подборов и семь передач.