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Яннис Адетокумбо побил личный рекорд по количеству набранных очков за матч

Баскетбол
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Яннис провел отличный матч

Яннис Адетокумбо побил личный рекорд по количеству набранных очков за матч

Фото: MARCA

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Форвард "Милуоки Бакс" Яннис Адетокумбо установил персональный рекорд по результативности в отдельном матче, пишет ESPN US.

Во встрече регулярного чемпионата НБА с клубом "Вашингтон Уизардс" (123:113) он набрал 55 очков.

Ранее его лучшим результатом в карьере были 52 очка, которые он набрал в 2019 году.

Напомним, в матче с "Вашингтоном" Яннис также совершил 10 подборов и семь передач.

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В статье: Милуоки Бакс Яннис Адетокумбо
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