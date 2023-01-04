Црвена Звезда заплатит штраф за нарушение правил финансового фэйр-плей в Евролиге

Евролига наложила санкции на сербский клуб "Црвена Звезда" в виде штрафа за нарушение правил финансового фэйр-плей. Об этом пишет официальный сайт Евролиги.

Команде запрещено регистрировать новых игроков и тренеров до 28 февраля и нужно будет выплатить штраф в € 25 тыс.

Введённые санкции учитывают серьёзность нарушений, которые включали наличие просроченной кредиторской задолженности перед игроками за текущий и предыдущие сезоны, а также предоставление недостоверной или неточной информации, которая позволила клубу получить конкурентное преимущество.