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Политехника-Галичина деклассировала Запорожье в матче Суперлиги

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Политехника-Галичина деклассировала Запорожье в матче Суперлиги

Фото: ФБУ

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Львовская Политехника-Галичина одержала победу над Запорожьем 99:68 в рамках матча Суперлиги.

Хозяева матча не давали сопернику никакого шанса на победу и сумели взять горы в четырех десятиминутках.

Отметим, что у Политехники-Галичины сразу восемь игроков набрали 10 и более баллов, а самым результативным стал Владлен Бережной с 14 очками.

В Запорожье самым результативным стал Роман Морозов, набравший 17 очков и собравший 9 подборов.

12 января, команды завершат бабл в Черкассах: Запорожье сыграет со Старым Луцком, а Политехника-Галичина встретится с Прикарпатье-Говерлой.

Суперлига Parimatch. Регулярный чемпионат

Политехника-Галичина — Запорожье 99:68 (22:15, 26:15, 23:10, 28:18)

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В статье: БК Запорожье Политехник-Галичина
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Источник:
ФБУ

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