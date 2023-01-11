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Политехника-Галичина деклассировала Запорожье в матче Суперлиги
Результаты очередного матча
Фото: ФБУ
Львовская Политехника-Галичина одержала победу над Запорожьем 99:68 в рамках матча Суперлиги.
Хозяева матча не давали сопернику никакого шанса на победу и сумели взять горы в четырех десятиминутках.
Отметим, что у Политехники-Галичины сразу восемь игроков набрали 10 и более баллов, а самым результативным стал Владлен Бережной с 14 очками.
В Запорожье самым результативным стал Роман Морозов, набравший 17 очков и собравший 9 подборов.
12 января, команды завершат бабл в Черкассах: Запорожье сыграет со Старым Луцком, а Политехника-Галичина встретится с Прикарпатье-Говерлой.
Суперлига Parimatch. Регулярный чемпионат
Политехника-Галичина — Запорожье 99:68 (22:15, 26:15, 23:10, 28:18)
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