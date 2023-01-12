Киев-Баскет уверенно обыграл Черкасских Мавп в матче Суперлиги

Киев-Баскет одержал победу в заключительном матче, обыграв Черкасских Мавп.

Киевляне лидировали почти весь матч, позволив сопернику единственный раз – в конце третьей четверти – получить лидерство. Но в четвертой десятиминутке гости смогли вернуть себе преимущество и за счет решающего рывка выиграть матч - 87:72.

Лучшим в составе победителей стал форвард Вадим Заплотинский, который оформил дабл-дабл - 14 очков и 12 подборов (РЭ 23).

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Черкасские Мавпы — Киев-Баскет 72:87 (15:23, 15:14, 25:25, 17:25)