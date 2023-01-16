Леброн Джеймс стал вторым баскетболистом в истории НБА, достигшим отметки в 38 тысяч очков. ВИДЕО

Американский баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс стал вторым баскетболистом в истории НБА, достигшим отметки в 38 тысяч очков в лиге.

Знаменательное событие произошло в поединке его команды против "Филадельфии Севенти Сиксерс". В этой встрече на счету американца 35 очков, 10 передач и 8 подборов. По итогу поединка теперь в активе Джеймса 38 024 очка.

Рейтинг самых результативных баскетболистов в истории НБА возглавляет Карим Абдул-Джаббар, имеющий 38 387 очков. Таким образом, Леброну необходимо еще набрать 363 очка, чтобы стать абсолютным рекордсменом лиги. До конца регулярного чемпионата у "Лейкерс" осталось 39 матчей.

Кроме них двоих больше никто не достигал в НБА отметки даже в 37 тысяч очков. На третьей строчке рейтинга самых результативных баскетболистов в истории лиги легенда "Юты Джаз" Карл Мэлоун с 36 928 баллами.