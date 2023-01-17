Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кайл Кузма может сменить команду несмотря на хорошие результаты в Вашингтон Уизардс
Игрок может отказаться от продления контракта
Фото: isport.ua
Форвард "Вашингтон Уизардс" Кайл Кузма рассматривает возможность покинуть команду после выхода на рынок свободных агентов.
9 февраля в НБА намечен дедлайн на обмены, и Кузмой интересуются несколько команд. Инсайдер Марк Стейн в своём блоге отметил, что в лиге считают, что Кузма может остаться в "Вашингтоне" после дедлайна, но при этом готов покинуть команду летом по истечении контракта.
Отмечается, что Кузма может отказаться от опции игрока на следующий сезон, согласно которой он мог бы получать $ 13 млн в год.
Кайл Кузма в 43 матчах регулярного чемпионата 27-летний форвард набирал в среднем 21,6 очка, совершал 7,5 подбора, а также отдавал 3,9 результативной передачи.
Популярное сейчас
- Бавария подписала новый контракт с Ибрагимовичем
- Виктор Цыганков стал повторением трансферного рекорда Жироны
- Арестович написал заявление об уходе со своей должности Советника ОП
- Затмил самого Леброна. Дончич в матче с Лейкерс сделал свой десятый трипл-дабл в сезоне. ВИДЕО
- Красотка дня. Сексуальная жена одного из лидеров Наполи. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка сенсационного вундеркинда МЮ. ФОТО