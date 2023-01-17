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Кайл Кузма может сменить команду несмотря на хорошие результаты в Вашингтон Уизардс

Баскетбол
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Игрок может отказаться от продления контракта

Кайл Кузма может сменить команду несмотря на хорошие результаты в Вашингтон Уизардс

Фото: isport.ua

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Форвард "Вашингтон Уизардс" Кайл Кузма рассматривает возможность покинуть команду после выхода на рынок свободных агентов.

9 февраля в НБА намечен дедлайн на обмены, и Кузмой интересуются несколько команд. Инсайдер Марк Стейн в своём блоге отметил, что в лиге считают, что Кузма может остаться в "Вашингтоне" после дедлайна, но при этом готов покинуть команду летом по истечении контракта.

Отмечается, что Кузма может отказаться от опции игрока на следующий сезон, согласно которой он мог бы получать $ 13 млн в год.

Кайл Кузма в 43 матчах регулярного чемпионата 27-летний форвард набирал в среднем 21,6 очка, совершал 7,5 подбора, а также отдавал 3,9 результативной передачи.

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В статье: Вашингтон Уизардз
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