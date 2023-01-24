  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Алексей Лень провел второй матч подряд в НБА
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Алексей Лень провел второй матч подряд в НБА

Баскетбол
(1 голосов)

Тренер доверяет баскетболисту

Алексей Лень провел второй матч подряд в НБА

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центровый сборной Украины Алексей Лень принял участие в матче регулярного чемпионата НБА в составе Сакраменто.

Команда украинца дома обыграла Мемфис 133:100, а Лень получил на майдачнице 3:22 минуты в концовке встречи. За сыгранное время Лень не выполнял бросков, сделал 2 подборов и 1 передачу при 1 потере.

Стоит отметить, что этот матч для Алексея Лёня стал 12-м в этом сезоне НБА и вторым подряд, в котором он появился на площадке.

По теме
yellow-arrow
Лейкерс ведет переговоры с Сан-Антонио по обмену Уэстбрука
yellow-arrow
Названы игроки недели в НБА
yellow-arrow
Форвард Хьюстон Рокетс Джейлен Грин установил личный рекорд в НБА
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алексей Лень
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде