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Алексей Лень провел второй матч подряд в НБА
Тренер доверяет баскетболисту
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Центровый сборной Украины Алексей Лень принял участие в матче регулярного чемпионата НБА в составе Сакраменто.
Команда украинца дома обыграла Мемфис 133:100, а Лень получил на майдачнице 3:22 минуты в концовке встречи. За сыгранное время Лень не выполнял бросков, сделал 2 подборов и 1 передачу при 1 потере.
Стоит отметить, что этот матч для Алексея Лёня стал 12-м в этом сезоне НБА и вторым подряд, в котором он появился на площадке.
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