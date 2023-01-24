Алексей Лень провел второй матч подряд в НБА

Центровый сборной Украины Алексей Лень принял участие в матче регулярного чемпионата НБА в составе Сакраменто.

Команда украинца дома обыграла Мемфис 133:100, а Лень получил на майдачнице 3:22 минуты в концовке встречи. За сыгранное время Лень не выполнял бросков, сделал 2 подборов и 1 передачу при 1 потере.

Стоит отметить, что этот матч для Алексея Лёня стал 12-м в этом сезоне НБА и вторым подряд, в котором он появился на площадке.