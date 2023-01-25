Днепр деклассировал Запорожье в матче Суперлиги

Днепр одержал победу в матче с БК Запорожья. Игра завершилась со счётом 93:64.

Гости показывали лучшую игру первой половины матча. Уже во второй Днепр играл более спокойно и довел матч до победы.

Лучшими у гостей в этом матче стали удачно вошедший в игру со скамьи Александр Тарасенко, а также Станислав Тимофеенко и Сергей Загреба.

Следовательно, Запорожье проиграл 15-й матч и остается на последнем месте, имея в активе только 2 победы, а Днепр одержал свою 11 победу в 17 матчах чемпионата.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Запорожье — Днепр 64:93 (17:24, 2:24, 20:19, 25:26)