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Днепр деклассировал Запорожье в матче Суперлиги
Результат очередного тура соревнований
Фото: ФБУ
Днепр одержал победу в матче с БК Запорожья. Игра завершилась со счётом 93:64.
Гости показывали лучшую игру первой половины матча. Уже во второй Днепр играл более спокойно и довел матч до победы.
Лучшими у гостей в этом матче стали удачно вошедший в игру со скамьи Александр Тарасенко, а также Станислав Тимофеенко и Сергей Загреба.
Следовательно, Запорожье проиграл 15-й матч и остается на последнем месте, имея в активе только 2 победы, а Днепр одержал свою 11 победу в 17 матчах чемпионата.
Суперлига. Регулярный чемпионат
Запорожье — Днепр 64:93 (17:24, 2:24, 20:19, 25:26)
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