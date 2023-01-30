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НБА. Дабл-дабл Адетокумбо помог Милуоки обыграть Нью-Орлеан, Кливленд легко справился с Клипперс
Результаты матчей НБА
30 января состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, в рамках которого было сыграно три матча.
"Мемфис Гриззлиз" – "Индиана Пэйсерс" – 112:100
"Кливленд Кавальерс" – "Лос-Анджелес Клипперс" – 122:99
"Милуоки Бакс" – "Нью-Орлеан Пеликанс" – 135:100
В Милуоки (США) на стадионе "Файсерв-форум" состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором "Милуоки Бакс" принимал "Нью-Орлеан Пеликанс".
Встреча закончилась победой хозяев со счётом 135:110. Самым результативным игроком у "Милуоки" стал греческий форвард Яннис Адетокунбо, заработавший дабл-дабл: 50 очков, 13 подборов и четыре передачи. Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Хосе Альваредо. На его счету 18 очков, три подбора и шесть передач.
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