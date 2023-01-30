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Леброн Джеймс и Энтони Дэвис не помогут Лейкерс в матче с Бруклином

Баскетбол
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Игроки ещё не полностью восстановились от травм

Леброн Джеймс и Энтони Дэвис не помогут Лейкерс в матче с Бруклином

Фото: Sportscasting

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Лидеры "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс и Энтони Дэвис пропустят матч регулярного чемпионата НБА против "Бруклин Нетс", пишет ESPN.

По сведениям источника, Джеймс не сможет выйти на паркет из-за проблем с левым голеностопом, Дэвису требуется дополнительное время на восстановление после перелома правой стопы.

Напомним, что матч "Лейкерс" — "Бруклин" состоится во вторник, 31 января.

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В статье: ЛеБрон Джеймс Энтони Дэвис
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