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Леброн Джеймс и Энтони Дэвис не помогут Лейкерс в матче с Бруклином
Игроки ещё не полностью восстановились от травм
Фото: Sportscasting
Лидеры "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс и Энтони Дэвис пропустят матч регулярного чемпионата НБА против "Бруклин Нетс", пишет ESPN.
По сведениям источника, Джеймс не сможет выйти на паркет из-за проблем с левым голеностопом, Дэвису требуется дополнительное время на восстановление после перелома правой стопы.
Напомним, что матч "Лейкерс" — "Бруклин" состоится во вторник, 31 января.
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