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Названы игроки недели в НБА

Баскетбол
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Ими стали игроки Портленда и Милуоки Бакс соответственно

Названы игроки недели в НБА

Фото: New York Post

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Разыгрывающий "Портленд Трэйл Блэйзерс" Дэмьен Лиллард и тяжёлый форвард "Милуоки Бакс" Яннис Адетокунбо были названы игроками недели в своих конференциях. Об этом сообщает пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации.

Лиллард в течение прошлой недели отыграл три матча, где набирал в среднем 42,3 очка, 7,7 передачи и четыре подбора. "Трэлйл Блэйзерс" за этот период одержали две победы и потерпели одно поражение.

Адетокунбо, в свою очередь, отметился 38,3 очками, 12,8 подборами и 4,5 передачами в среднем.

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В статье: Милуоки Бакс Яннис Адетокумбо
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