Леброн Джеймс стал первым баскетболистом в истории, оформивший трипл-дабл в 20 сезонах НБА

В Нью-Йорке (США) на стадионе "Мэдисон Сквер Гарден" состоялась очередная встреча НБА в этом сезоне, в которой "Нью-Йорк Никс" принимал "Лос-Анджелес Лейкерс". Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 129:123.

Самым результативным в составе победителей стал американский форвард Леброн Джеймс. На его счету трипл-дабл: 28 очков, 10 подборов и 11 передач.

Для знаменитого нападающего этот трипл-дабл стал первым в сезоне. 38-летний американец набирает как минимум один трипл-дабл в 20 сезонах НБА за карьеру, что является рекордом лиги. По информации пресс-службы НБА, по этому показателю Леброн стал первым в истории.