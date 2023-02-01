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Леброн Джеймс стал первым баскетболистом в истории, оформивший трипл-дабл в 20 сезонах НБА
Баскетболист проводит сезон за сезоном
Фото: Sporting News
В Нью-Йорке (США) на стадионе "Мэдисон Сквер Гарден" состоялась очередная встреча НБА в этом сезоне, в которой "Нью-Йорк Никс" принимал "Лос-Анджелес Лейкерс". Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 129:123.
Самым результативным в составе победителей стал американский форвард Леброн Джеймс. На его счету трипл-дабл: 28 очков, 10 подборов и 11 передач.
Для знаменитого нападающего этот трипл-дабл стал первым в сезоне. 38-летний американец набирает как минимум один трипл-дабл в 20 сезонах НБА за карьеру, что является рекордом лиги. По информации пресс-службы НБА, по этому показателю Леброн стал первым в истории.
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