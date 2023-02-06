Бруклин Нетс обменяли Кайри Ирвинга в Даллас Маверикс

Разыгрывающий Кайри Ирвинг перешёл из "Бруклин Нетс" в "Даллас Маверикс". Об этом пишет инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

"Нетс" в обмен на Ирвинга получили Спенсера Динвидди, Дориана Финни-Смита, один драфт-пик 1-го раунда и несколько пиков 2-го раунда.

Напомним, ранее Ирвинг запросил обмен из "Нетс" до 9 февраля. В противном случае баскетболист покинет клуб на правах свободного агента в июле.

В нынешнем сезоне Ирвинг принял участие в 40 встречах регулярного чемпионата НБА, в которых набирал в среднем 27,1 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 5,3 результативной передачи за матч.