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Бруклин Нетс обменяли Кайри Ирвинга в Даллас Маверикс

Баскетбол
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Вместо разыгрывающего в команду пришли два игрока

Бруклин Нетс обменяли Кайри Ирвинга в Даллас Маверикс

Фото: CNBC

Новина українською

Разыгрывающий Кайри Ирвинг перешёл из "Бруклин Нетс" в "Даллас Маверикс". Об этом пишет инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

"Нетс" в обмен на Ирвинга получили Спенсера Динвидди, Дориана Финни-Смита, один драфт-пик 1-го раунда и несколько пиков 2-го раунда.

Напомним, ранее Ирвинг запросил обмен из "Нетс" до 9 февраля. В противном случае баскетболист покинет клуб на правах свободного агента в июле.

В нынешнем сезоне Ирвинг принял участие в 40 встречах регулярного чемпионата НБА, в которых набирал в среднем 27,1 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 5,3 результативной передачи за матч.

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В статье: Кайри Ирвинг Бруклин Нетс Даллас Маверикс
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