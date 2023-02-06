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Леброн Джеймс прокомментировал переход Ирвинга в Даллас
В Лейкерс не перешел
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс разместил загадочный пост у себя в социальных сетях. Его он оставил вскоре после того, как инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил о переходе разыгрывающего Кайри Ирвинг из "Бруклин Нетс" в "Даллас Маверикс". "Лос-Анджелес Лейкерс" были одними из претендентов на Ирвинга.
"Может, всё дело во мне?", — написал Джеймс.
Недавно стало известно, что Ирвинг прибудет на медосмотр в Даллас сегодня, 6 февраля, а дебютирует в "Маверикс" матчем с "Лос-Анджелес Клипперс", который состоится 9 февраля в Лос-Анджелесе.
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