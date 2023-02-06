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Леброн Джеймс прокомментировал переход Ирвинга в Даллас

Баскетбол
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В Лейкерс не перешел

Леброн Джеймс прокомментировал переход Ирвинга в Даллас

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс разместил загадочный пост у себя в социальных сетях. Его он оставил вскоре после того, как инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил о переходе разыгрывающего Кайри Ирвинг из "Бруклин Нетс" в "Даллас Маверикс". "Лос-Анджелес Лейкерс" были одними из претендентов на Ирвинга.

"Может, всё дело во мне?", — написал Джеймс.

Недавно стало известно, что Ирвинг прибудет на медосмотр в Даллас сегодня, 6 февраля, а дебютирует в "Маверикс" матчем с "Лос-Анджелес Клипперс", который состоится 9 февраля в Лос-Анджелесе.

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В статье: ЛеБрон Джеймс Кайри Ирвинг Даллас Маверикс
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