Леброн Джеймс прокомментировал переход Ирвинга в Даллас

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс разместил загадочный пост у себя в социальных сетях. Его он оставил вскоре после того, как инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил о переходе разыгрывающего Кайри Ирвинг из "Бруклин Нетс" в "Даллас Маверикс". "Лос-Анджелес Лейкерс" были одними из претендентов на Ирвинга.

"Может, всё дело во мне?", — написал Джеймс.

Недавно стало известно, что Ирвинг прибудет на медосмотр в Даллас сегодня, 6 февраля, а дебютирует в "Маверикс" матчем с "Лос-Анджелес Клипперс", который состоится 9 февраля в Лос-Анджелесе.