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Сборная Литвы по баскетболу выступила против допуска россиян к Олимпийским играм-2024
Литовцы поддерживают Украину
фото - Getty Images
Центровая женской национальной команды Литвы по баскетболу Гинтаре Петроните заявила, что если Россию допустят на Олимпийские игры – 2024, то литовская команда откажется выходить на площадку в матче с россиянами.
"Ни при каких обстоятельствах. Я категорически выступаю против этого сценария. Я лучше отсеку себе голову. Аналогичного мнения придерживаются и другие члены сборной", – приводит слова 33-летней баскетболистки портал LRT.lt.
Главный тренер женского коллектива Римантас Григас поддержал аналогичную точку зрения, выдвинутую ранее Петроните.
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