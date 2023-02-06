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Сборная Литвы по баскетболу выступила против допуска россиян к Олимпийским играм-2024

Баскетбол
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Литовцы поддерживают Украину

Сборная Литвы по баскетболу выступила против допуска россиян к Олимпийским играм-2024

фото - Getty Images

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Центровая женской национальной команды Литвы по баскетболу Гинтаре Петроните заявила, что если Россию допустят на Олимпийские игры – 2024, то литовская команда откажется выходить на площадку в матче с россиянами.

"Ни при каких обстоятельствах. Я категорически выступаю против этого сценария. Я лучше отсеку себе голову. Аналогичного мнения придерживаются и другие члены сборной", – приводит слова 33-летней баскетболистки портал LRT.lt.

Главный тренер женского коллектива Римантас Григас поддержал аналогичную точку зрения, выдвинутую ранее Петроните.

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В статье: Национальная сборная Литвы
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