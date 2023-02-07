Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кайри Ирвинг - игрок Далласа
Вместо него в Бруклин придет два игрока
Фото: NBC News
Защитник "Бруклин Нетс" Кайри Ирвинг официально стал игроком "Далласа", пишет журналист Эдриан Воджнаровски.
Ранее стало известно, что по условиям сделки с "Нетс" "Даллас" получит Ирвинга и форварда Маркиффа Морриса, а "Бруклин" – защитника Спенсера Динуидди, форварда Дориана Финни-Смита, незащищённый пик 1-го раунда драфта-2029 и два пика 2-го раунда (2027 и 2029).
На официальное оформление трейда потребовалось больше суток, так как "Нетс" искали третью сторону для расширения обмена.
Популярное сейчас
- РФ вывела все ракетоносители с Черного моря – в ОК Юг объяснили причину
- Больше 1000 оккупантов и урожай наземной техники. Генштаб – о потерях россиян за 6 февраля
- Лунин сыграет на КЧМ, Ярмоленко не вернется, обвинения против Ман Сити. Главные новости за 6 февраля
- НБА опубликовала рейтинг силы клубов
- Красотка дня. Жена обидчика сборной Украины и нового товарища по команде Забарного. ФОТО
- Его позиция нам известна, нам безразлично. Жена Малиновского прокомментировала фото с Головиным. ФОТО