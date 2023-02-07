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Кайри Ирвинг - игрок Далласа

Баскетбол
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Вместо него в Бруклин придет два игрока

Кайри Ирвинг - игрок Далласа

Фото: NBC News

Новина українською

Защитник "Бруклин Нетс" Кайри Ирвинг официально стал игроком "Далласа", пишет журналист Эдриан Воджнаровски.

Ранее стало известно, что по условиям сделки с "Нетс" "Даллас" получит Ирвинга и форварда Маркиффа Морриса, а "Бруклин" – защитника Спенсера Динуидди, форварда Дориана Финни-Смита, незащищённый пик 1-го раунда драфта-2029 и два пика 2-го раунда (2027 и 2029).

На официальное оформление трейда потребовалось больше суток, так как "Нетс" искали третью сторону для расширения обмена.

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В статье: Кайри Ирвинг
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