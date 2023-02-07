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Кубок Европы ФИБА. Карху Баскет обыграл Хапоэль и гарантировал Будивельнику выход в четвертьфинал соревнований
Завершился очередной тур группового этапа
7 февраля "Карху Баскет" обыграл "Хапоэль" из Хайфы в предпоследнем туре группового этапа Кубка Европы ФИБА. Благодаря этой победе украинский "Будивельник" гарантированно сыграет в четвертьфинале.
Команда Валерия Плеханова 8 февраля проведет последний матч второго группового раунда против словацкого клуба "Патриоти Левице".
Эта встреча не будет иметь турнирного значения, поскольку при любых раскладах, даже в случае проигрыша, "Будивельник" займет второе место в группе.
Четвертьфинальные матчи состоятся 15 и 29 марта с победителем группы I.
Кубок Европы FIBA. 6-й тур
Карху Баскет (Финляндия) – Хапоэль Хайфа (Израиль) – 85:76 (19:21, 25:17, 22:25, 19:13)
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