  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Кубок Европы ФИБА. Карху Баскет обыграл Хапоэль и гарантировал Будивельнику выход в четвертьфинал соревнований
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кубок Европы ФИБА. Карху Баскет обыграл Хапоэль и гарантировал Будивельнику выход в четвертьфинал соревнований

Баскетбол
(1 голосов)

Завершился очередной тур группового этапа

Кубок Европы ФИБА. Карху Баскет обыграл Хапоэль и гарантировал Будивельнику выход в четвертьфинал соревнований

Новина українською

7 февраля "Карху Баскет" обыграл "Хапоэль" из Хайфы в предпоследнем туре группового этапа Кубка Европы ФИБА. Благодаря этой победе украинский "Будивельник" гарантированно сыграет в четвертьфинале.

Команда Валерия Плеханова 8 февраля проведет последний матч второго группового раунда против словацкого клуба "Патриоти Левице".

Эта встреча не будет иметь турнирного значения, поскольку при любых раскладах, даже в случае проигрыша, "Будивельник" займет второе место в группе.

Четвертьфинальные матчи состоятся 15 и 29 марта с победителем группы I.

Кубок Европы FIBA. 6-й тур

Карху Баскет (Финляндия) – Хапоэль Хайфа (Израиль) – 85:76 (19:21, 25:17, 22:25, 19:13)

По теме
yellow-arrow
Лейкерс и Юта вели переговоры по обмену Уэстбрука
yellow-arrow
В ФИБА прокомментировали землетрясение в Турции
yellow-arrow
Кайри Ирвинг - игрок Далласа
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: БК Будивельник (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде