Кубок Европы ФИБА. Карху Баскет обыграл Хапоэль и гарантировал Будивельнику выход в четвертьфинал соревнований

7 февраля "Карху Баскет" обыграл "Хапоэль" из Хайфы в предпоследнем туре группового этапа Кубка Европы ФИБА. Благодаря этой победе украинский "Будивельник" гарантированно сыграет в четвертьфинале.

Команда Валерия Плеханова 8 февраля проведет последний матч второго группового раунда против словацкого клуба "Патриоти Левице".

Эта встреча не будет иметь турнирного значения, поскольку при любых раскладах, даже в случае проигрыша, "Будивельник" займет второе место в группе.

Четвертьфинальные матчи состоятся 15 и 29 марта с победителем группы I.

Кубок Европы FIBA. 6-й тур

Карху Баскет (Финляндия) – Хапоэль Хайфа (Израиль) – 85:76 (19:21, 25:17, 22:25, 19:13)