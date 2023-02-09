Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Милуоки Бакс усилил состав форвардом Бруклина
Неплохой обмен для обеих команд
Состав "Милуоки Бакс" в результате обмена пополнил тяжёлый форвард "Бруклин Нетс" Джей Краудер. Об этом на своей странице в социальных сетях, ссылаясь на источники, сообщил инсайдер Шэмс Чарания.
Сообщается, что в результате сделки "Бруклин" получит пять драфт-пиков второго раунда.
Ранее Краудер перешёл из "Санз" в "Нетс" в результате обмена лёгкого форварда Кевина Дюранта.
В настоящий момент "Милуоки" занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции НБА.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- "Слишком мощный", - французская L'Equipe разместила ФОТО Малиновского на обложке
- ISW: В одной из областей Украины россияне уже начали наступление
- Держа темп в тысячу россиян в день. Генштаб – о потерях оккупантов за 8 февраля
- Карим Абдул-Джаббар отреагировал на рекорд Леброна Джеймса
- Известный уличный художник посвящает работы Месси и создает шедевры в Буче и Ирпене. ФОТО
- Красотка дня. Жена обидчика сборной Украины и нового товарища по команде Забарного. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн