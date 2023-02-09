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Милуоки Бакс усилил состав форвардом Бруклина

Баскетбол
(1 голосов)

Неплохой обмен для обеих команд

Милуоки Бакс усилил состав форвардом Бруклина

Новина українською

Состав "Милуоки Бакс" в результате обмена пополнил тяжёлый форвард "Бруклин Нетс" Джей Краудер. Об этом на своей странице в социальных сетях, ссылаясь на источники, сообщил инсайдер Шэмс Чарания.

Сообщается, что в результате сделки "Бруклин" получит пять драфт-пиков второго раунда.

Ранее Краудер перешёл из "Санз" в "Нетс" в результате обмена лёгкого форварда Кевина Дюранта.

В настоящий момент "Милуоки" занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции НБА.

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В статье: Милуоки Бакс Бруклин Нетс
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