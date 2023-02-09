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Сборная США назвала имя главного тренера на чемпионат мира-2023 по баскетболу

Баскетбол
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Представлен весь тренерский штаб

Сборная США назвала имя главного тренера на чемпионат мира-2023 по баскетболу

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная США по баскетболу назвала тренерский штаб национальной команды на чемпионат мира-2023.

Наставником сборной будет Стив Керр из "Голден Стэйт". Ассистентами будут Эрик Споэльстра, Тайрон Лю и Гонзага Марк Фью.

Напомним, чемпионат мира пройдет в Индонезии, Японии и Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.

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В статье: сборная США по баскетболу
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