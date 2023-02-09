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Сборная США назвала имя главного тренера на чемпионат мира-2023 по баскетболу
Представлен весь тренерский штаб
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная США по баскетболу назвала тренерский штаб национальной команды на чемпионат мира-2023.
Наставником сборной будет Стив Керр из "Голден Стэйт". Ассистентами будут Эрик Споэльстра, Тайрон Лю и Гонзага Марк Фью.
Напомним, чемпионат мира пройдет в Индонезии, Японии и Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.
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