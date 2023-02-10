Будивельник деклассировал Черкасских Мавп в матче Суперлиги

Киевский Будивельник одержал победу в матче с Черкасскими Мавпы в матче Суперлиги 77:53. Уже на старте игры гости пошли вперед, имели солидное преимущество на подборах и выиграли полностью противостояние в трехсекундной.

Самым результативным игроком матча стал Александр Кольченко 19 очками в своем активе.

11 февраля Будивельник сыграет против Киев-Баскета, а Черкасские Мавпы будут противостоять Запорожью.

Суперлига Parimatch. Регулярный чемпионат

Черкасские Мавпы — Будивельник 53:77 (10:21, 15:16, 16:20, 12:20)