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Будивельник деклассировал Черкасских Мавп в матче Суперлиги

Баскетбол
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Гости одержали уверенную победу

Будивельник деклассировал Черкасских Мавп в матче Суперлиги

instagram.com/bc_budivelny

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Киевский Будивельник одержал победу в матче с Черкасскими Мавпы в матче Суперлиги 77:53. Уже на старте игры гости пошли вперед, имели солидное преимущество на подборах и выиграли полностью противостояние в трехсекундной.

Самым результативным игроком матча стал Александр Кольченко 19 очками в своем активе.

11 февраля Будивельник сыграет против Киев-Баскета, а Черкасские Мавпы будут противостоять Запорожью.

Суперлига Parimatch. Регулярный чемпионат

Черкасские Мавпы — Будивельник 53:77 (10:21, 15:16, 16:20, 12:20)

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В статье: БК Будивельник (Киев)
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