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Будивельник деклассировал Черкасских Мавп в матче Суперлиги
Гости одержали уверенную победу
instagram.com/bc_budivelny
Киевский Будивельник одержал победу в матче с Черкасскими Мавпы в матче Суперлиги 77:53. Уже на старте игры гости пошли вперед, имели солидное преимущество на подборах и выиграли полностью противостояние в трехсекундной.
Самым результативным игроком матча стал Александр Кольченко 19 очками в своем активе.
11 февраля Будивельник сыграет против Киев-Баскета, а Черкасские Мавпы будут противостоять Запорожью.
Суперлига Parimatch. Регулярный чемпионат
Черкасские Мавпы — Будивельник 53:77 (10:21, 15:16, 16:20, 12:20)
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