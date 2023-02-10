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Матч Днепр - Киев-Баскет перенесен из-за воздушной тревоги
Он состоится в другой день
Фото: БК Киев-Баскет / Автор неизвестен
Поединок мужской Суперлиги Днепр – Киев-Баскет перенесен из-за воздушной тревоги.
Игра Днепр-Киев-Баскет началась почти на полтора часа позже, а впоследствии из-за воздушной тревоги ее снова пришлось остановить.
Матч остановлен за 1:56 до конца первой четверти при счете 20:14 в пользу Днепра.
В соответствии с безопасным протоколом ФБУ матч-Днепр-Киев-Баскет перенесен.
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Источник:ФБУ
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