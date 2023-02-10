Матч Днепр - Киев-Баскет перенесен из-за воздушной тревоги

Поединок мужской Суперлиги Днепр – Киев-Баскет перенесен из-за воздушной тревоги.

Игра Днепр-Киев-Баскет началась почти на полтора часа позже, а впоследствии из-за воздушной тревоги ее снова пришлось остановить.

Матч остановлен за 1:56 до конца первой четверти при счете 20:14 в пользу Днепра.

В соответствии с безопасным протоколом ФБУ матч-Днепр-Киев-Баскет перенесен.