  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Майка Коби Брайанта была продана на аукционе за солидную сумму
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Майка Коби Брайанта была продана на аукционе за солидную сумму

Баскетбол
(1 голосов)

Почти 6 миллионов

Майка Коби Брайанта была продана на аукционе за солидную сумму

Новина українською

Майка легенды "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайанта сезона-2007/2008, с его автографом была продана на аукционе Sotheby’s за $ 5,8 млн.

Стоит отметить, что это рекордная стоимость для любого предмета, связанного с Брайантом. Также в лоте была коллекция фотографий муралов, посвящённых Коби после его смерти.

По итогам сезона-2007/2008 Коби Брайант был признан самым ценным игроком Национальной баскетбольной ассоциации единственный раз за карьеру.

По теме
yellow-arrow
Матч Днепр - Киев-Баскет перенесен из-за воздушной тревоги
yellow-arrow
Будивельник деклассировал Черкасских Мавп в матче Суперлиги
yellow-arrow
ВИДЕО. Никола Йокич отдал блестящую передачу через всю площадку
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Коби Брайант
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде