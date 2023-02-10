Майка Коби Брайанта была продана на аукционе за солидную сумму

Майка легенды "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайанта сезона-2007/2008, с его автографом была продана на аукционе Sotheby’s за $ 5,8 млн.

Стоит отметить, что это рекордная стоимость для любого предмета, связанного с Брайантом. Также в лоте была коллекция фотографий муралов, посвящённых Коби после его смерти.

По итогам сезона-2007/2008 Коби Брайант был признан самым ценным игроком Национальной баскетбольной ассоциации единственный раз за карьеру.