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Названы сроки восстановления Леброна Джеймса
У форварда проблемы с голеностопом
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Звёздный форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс, скорее всего, вернётся в строй к матчу с "Нью-Орлеан Пеликанс". Об этом сказал главный тренер "озёрников" Дарвин Хэм.
Напомним, у лидера "Лейкерс" проблемы с голеностопом, из-за которых он пропустил уже три встречи.
В нынешнем сезоне 38-летний форвард принял участие в 44 матчах, набирая в среднем 30,2 очка, 8,5 подбора и семь передач
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