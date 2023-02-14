Названы сроки восстановления Леброна Джеймса

Звёздный форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс, скорее всего, вернётся в строй к матчу с "Нью-Орлеан Пеликанс". Об этом сказал главный тренер "озёрников" Дарвин Хэм.

Напомним, у лидера "Лейкерс" проблемы с голеностопом, из-за которых он пропустил уже три встречи.

В нынешнем сезоне 38-летний форвард принял участие в 44 матчах, набирая в среднем 30,2 очка, 8,5 подбора и семь передач